La scrittura è terapia | consigli di benessere di una writer coach

Fu la statunitense Writing Instrument Manufactures Association (WIMA), nel 1977, a istituire l’Handwriting Day, il 23 gennaio. L’arte della galligrafia e laa mano, stavano già perdendo il loro valore e la loro diffusione, già a quel tempo. Un’abitudine che, adesso, viene molto spesso dimenticata e tralasciata. Anche se scrivere a mano (e non solo), può essere molto terapeutico.Anzi, può essere anche uno strumento di. Come laAlessandra Perotti, attiva da quasi 30 anni nel campo dell’editoria e della, come editor e ghost, vuole ricordarci. Dobbiamo tutti trasformarci in antichi amanuensi? Un po’ sì. Scopriamo perché nella nostra intervista.