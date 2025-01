Calciomercato.it - Gyokeres al posto di Gimenez: affare da sogno per la Serie A

Lo svedese è uno dei centravanti più forti d’Europa. Nel suo contratto con lo Sporting CP è presente una clausola da 100 milioniDopo Walker, il Milan vuol regalare a Conceicao anche un grande bomber. Il prescelto è Santiago, messicano con passaporto comunitario autore quest’anno di 15 gol in 18 partite. I rossoneri lo seguono dai tempi di Maldini, con l’ex Ds che si incontrò anche con l’agente di allora prima di presentare l’offerta poi respinta dal Feyenoord.aldi(AnsaFoto) – Calciomercato.it-Milan, muro FeyenoordProprio il club di Rotterdam è il principale ostacolo per Ibrahimovic e soci. Come raccolto da Calciomercato.it da fonti vicine alla società olandese, infatti, la partenza del classe 2001 in questa sessione di mercato non viene presa in considerazione.