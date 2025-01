Amica.it - Giorgia a Sanremo 2025: «Torno in gara per colpa della canzone di Blanco»

«Mi sono messa le mani in faccia e ho detto: oddio!»: è stata questa la prima reazione diquando, dopo il provino di La cura per me, il suo entourage le ha proposto. Poi si è lanciata nella nuova avventura, forte del suo momento magico, cominciato al Festival dello scorso anno. Promossa come co-conduttrice per una sera al fianco di Amadeus, non si è più fermata: ha presentato Il Volo al grande live dell’Arena di Verona, poi è arrivato X Factor – «Un’esperienza incredibile che mi ha fatto imparare tanto», è uscito il nuovo singolo Niente di male, ha doppiato uno dei personaggi del film Disney Oceania 2, composto il brano Diamanti per il film di Ferzan Ozpetek. Ora