Fiumicino, il 30 gennaio un tavolo di confronto sul futuro delle PMI locali

Leggi su Ilfaroonline.it

, 232025- Il 3°della Produttività, unconcreto per ilmPMI, si riunisce il 30, alle 18, presso l’Aula Consiliare del Comune di. Un evento patrocinato dal Comune die organizzato dall’ Associazione Entrobordo, al quale parteciperanno istituzioni, associazioni e impreseper parlare di produttività e innovazione e creare sinergie comuni per avviare un reale percorso di crescita.Oltre altra relatori e pubblico, Entrobordo metterà a disposizioneaziende del territorio 50 Percorsi di Consapevolezza Aziendale: 3 ore gratuite con esperti del settore per supportare gli imprenditorinel loro primo passo verso l’innovazione e la crescita sostenibile e nelle sfide del mercato globale.Saranno presenti all’incontro il Sindaco, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore alle attività Produttive, Raffaello Biselli, l’Assessore ai Servizi Sociali, Monica Picca, il Presidente di Entrobordo e fondatore di Mama Industry, MarcoTravaglini e il Presidente della Confederazione Aepi Mino Dinoi.