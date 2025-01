Ilrestodelcarlino.it - Fincantieri vara ad Ancona ‘Four Seasons I’: un gioiello del lusso navale

, 23 gennaio 2025 – Oggi agli stabilimentidi, si è celebrato un evento che segna una nuova era per la crocieristica di. È statoto ilI’, la prima nave di una nuova flotta di yacht esclusivi. E’ la prima nave extrain costruzione per FourYachts, e verrà consegnata alla fine di quest’anno e prenderà il mare nel gennaio del 2026. Questa maestosa imbarcazione, lunga 207 metri e con una stazza lorda di 34.000 tonnellate, rappresenta un vero e proprio capolavoro di design e ingegneria. Ogni dettaglio è stato curato per offrire ai passeggeri un'esperienza di viaggio senza precedenti, in un ambiente elegante e raffinato. La nave conta ben 95 suite esclusive caratterizzate da un design personalizzato, per rimuovere ogni ostacolo tra gli ospiti, il mare e l’ambiente circostante.