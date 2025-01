Ilrestodelcarlino.it - Ecco ‘La Gianda’, nuova osteria

Inaugurata a Giandeto l’La Gianda (foto), nella storica frazione del Comune di Casina, si respira aria di rinnovamento e tradizione grazie all’inaugurazione di questo antico e nuovo locale che, visto l’entusiasmo, lascia intendere di diventare un punto di riferimento per la comunità locale. L’inaugurazione, che si è svolta con grande partecipazione, è stata impreziosita dalla partecipazione, al taglio del nastro, del parroco del paese e del sindaco di Casina, Stefano Costi, che ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il territorio. "Grazie all’intraprendenza e allo spirito di Patrizia Annigoni - ha detto il sindaco Costi - oggi ha preso vita unaattività. Da parte mia e del Comune un grazie di cuore a Cicci e alla sua famiglia. La Gianda rappresenta un valore aggiunto per tutta la comunità.