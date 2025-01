Lanazione.it - Centro prelievi zero attese alla Cri “E’ attivo ogni mercoledì e sabato“

Dal 1° aprile 2024 il Comitato della Croce Rossa Italiana di Lucca ha potenziato i suoi servizi con l’apertura di un nuovoconvenzionato con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Il, rivolto a tutta la popolazione, è apertodalle ore 7 alle ore 9. I cittadini possono la sede della Croce Rossa (via Carlo Piaggia, 421) presentandosi semplicemente con l’impegnativa rilasciata dal medico curante o dal medico specialista. Il giovedì, invece, sarà possibile accedere al servizio neldi San Martino in Freddana (via per Camaiore), sempre dalle ore 7 alle ore 9. A rilanciare la comunicazione su un servizio essenziale ieri è stata la Presidente della Croce Rossa di Lucca Cecilia Di Somma e Veronica Lodovici, consigliera del comitato e medico referente.