Oasport.it - Biathlon in tv oggi, sprint femminile Anterselva 2025: orario e startlist. C’è anche la RAI

Leggi su Oasport.it

, giovedì 23 gennaio, prenderà il via la tappa di Coppa del Mondo diad. Sulle nevi altoatesine lo spettacolo non mrà e in casa Italia si vorrà far bene. Sara la 7.5 kmad aprire le danze. La prova sui due poligoni sarà come al solito molto emozionante e si spera che tra le fila nostrane si riesca a far vedere qualcosa di speciale.LA DIRETTA LIVE DELLADIALLE 14.30Dorothea Wierer sarà tra le osservate speciali. La campionessa tricolore ha sfiorato il podio a Ruhpolding nella Mass Start. La condizione di forma è parsa in crescita e magari davanti al pubblico di casa qualcosa di bello potrebbe concretizzarsi. Competere in un contesto che “Doro” conosce così bene potrebbe essere un vantaggio nella massimizzazione della prestazione.