Atalanta, attacco stellare. Gasp ritrova la sua Dea

Riecco l’macchina del gol. La “manita“ rifilata allo Sturm Graz, che ha consentito alla Dea di conquistare l’accesso come minimo ai playoff di Champions League con una giornata di anticipo, è stata griffata dal tridente delle meraviglie. Il cannoniere Retegui ha aperto le danze, poi a seguire lo show di Lookman e De Ketelaere, con un assist e un gol a testa. Un tridente da 42 gol finora. Retegui è al 17° gol stagionale, il terzo in appena una settimana, dopo aver segnato contro la Juventus e il Napoli. Lookman è a quota 14, anche lui aveva già segnato contro il Napoli, De Ketelaere sta viaggiando a 11 gol e 10 assist ed è diventato il giocatore con il maggiore coinvolgimento nei gol di questa Champions, a quota 9, con 4 centri e 5 assist, scavalcando il connazionale De Bruyne.erini martedì sera ha dovuto alternarli, inserendo De Ketelaere nella ripresa, non avendo altri attaccanti di ruolo, data l’indisponibilità di Zaniolo.