Ilfattoquotidiano.it - 34enne muore in casa e viene trovata dopo quasi una settimana: i suoi due carlini iniziano a nutrirsi del corpo per sopravvivere

Una storia di solitudine quella di Adriana Neagoe. Siamo vicino a Bucarest, Romania. Lanon si faceva sentire da cinque giorni quando un parente ha deciso di avvisare le forze dell’ordine. I poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna a Târgu Jiu e hanno trovato Neagoe senza vita. Idue cani, due, avevano iniziato a mangiarne ilper.La squadra di primo soccorso ha reso noto che non c’erano evidenti segni di violenza suldella: il Servizio di Medicina Legale di Gorj effettuerà un’autopsia per determinare la causa del decesso. La polizia ha aperto un’indagine e sta esplorando tutte le piste per capire cosa sia accaduto ad Neagoe, conosciuta anche come Anda Sasha. Sulerano presenti segni di livor mortis un fenomeno in cui il sangue si accumula nelle parti più basse della morte, causando una decolorazione della pelle che varia dal rosa al viola scuro.