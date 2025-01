Liberoquotidiano.it - Tamberi, ritiro a un passo: "Forse...", la frase che sconvolge lo sport italiano e mondiale

Un terremoto nell'atleticae nelloin generale: Gianmarco, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2021, uomo-immagine della specialità e autentica star mediatica della disciplina, starebbe pensando al. "è giunto il momento di prendere quella decisione.". È il post che appare, su sfondo nero, in una story pubblicata su Instagram da Gimbo, che compirà 33 anni il prossimo 1 giugno. Lo scorso estate, ai Giochi di Parigi a cui era arrivato da grandissimo favorito, la grande delusione di un problema di salute che ne ha condizionato negativamente la finale. Unacriptica che però potrebbe riguardare il prosieguo della sua carriera. Come detto, il momento decisivo potrebbe essere stato sotto la Torre Eiffel, a quei Giochi che aveva iniziato da portabandiera (con tanto di fede nuziale persa nella Senna durante la sfilata inaugurale in barca.