Super Bowl 2025 | dove si gioca

La città di New Orleans si prepara a riaccogliere il, l’evento più atteso del football americano, e la manifestazione sportiva più seguita al mondo, che tornerà nella capitale della Louisiana il 9 febbraio. Sono passati dodici anni dall’ultima volta che il titolo è stato assegnato in questa città, quando i Baltimore Ravens sconfissero i San Francisco 49ers nel 2013. La capitale del jazz si appresta a ospitare nuovamente il match che assegnerà il prestigioso Lombardi Trophy, a poco più di un mese dalla strage commessa in Bourbon Street,15 persone hanno perso la vita.La scelta del Caesarsdome come sede dell’eventoVista aerea del Caesarsdome di New Orleans (Getty).L’edizione LIX delsi terrà al Caesarsdome, uno degli stadi più iconici della National Football League.