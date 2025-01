Sport.quotidiano.net - Serie B. Blacks, un ko che insegna e dà fiducia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una sconfitta che lascia ben sperare per il futuro. Sembra paradossale, ma il ko deiarrivato negli ultimi secondi a Treviglio per un solo punto, ha mostrato nuovamente la vera faccia della squadra, quella di un gruppo che lotta e che non molla mai. Senza Poletti, assente per un problema alla caviglia, i Raggisolaris hanno messo in campo ancora più energia e trovato minuti preziosi anche dal giovane Ndiaye e da Ammannato, in campo 30’ e autore di una buona prestazione, arrivando ad un passo dalla vittoria. Peccato per gli episodi sfortunati, ma quanto si è visto in campo è un ottimo viatico in previsione della partita casalinga di sabato contro Desio e di quella di mercoledì 26 a Imola con la Virtus. Visti gli impegni ravvicinati, Poletti potrebbe saltare entrambe le partite, e fondamentale sarebbe riaverlo per domenica 2 febbraio quando al PalaCattani arriverà Capo d’Orlando, diretta concorrente per i playoff.