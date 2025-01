Pronosticipremium.com - Roma, rifinitura pre AZ Alkmaar: Pellegrini c’è, solo palestra per Cristante

Dopo le ottime vittorie contro Lazio e Genoa, intervallate dal pareggio di Bologna, latorna ad affrontare la sua più grande paura: quel mal di trasferta che l’affligge da ormai 9 mesi, ma che può essere spazzata via in soli tre giorni, tra Europa League e campionato. Per la sfida di domenica all’Udinese, che arbitrerà Sozza, ci sarà tempo, mentre la concentrazione è tutta su un AZda battere per blindare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione.La squadra partirà per l’Olanda subito dopo pranzo, mentre sta mattina si è svolta laa Trigoria per preparare gli ultimi dettagli in vista della gara. La buona notizia è quella di un Ranieri che ha avuto a disposizione l’intera rosa, o quasi: è sceso regolarmente in campo Lorenzo, seppur con un vistoso tutore al ginocchio molto simile a quello indossato settimane fa da Koné.