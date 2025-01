Teleclubitalia.it - Rapine alle poste ed al supermercato tra Parete, San Marcellino e Casaluce: arrestati due minorenni

Leggi su Teleclubitalia.it

Raid nell’agro aversano, bloccati due baby rapinatori. I Carabinieri della Stazione didella Compagnia di Aversa, all’esito di una minuziosa e rapida attività di indagine coordinata dalla Procura per idi Napoli, hanno dato esecuzione all’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per idi Napoli che dispone la misura .L'articoloed altra, SandueTeleclubitalia.