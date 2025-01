Quotidiano.net - Progetto Ponte di Messina: Ingv e Eurolink aggiornano studi geosismici

Leggi su Quotidiano.net

"Non esiste alcun dettato normativo che preveda una 'validazione' da parte" dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Lo si legge in una nota per la stampa diffusa dalla società Stretto di. "Ricercatori dello stesso Istituto - si specifica - hanno collaborato con il contraente generalesia nella fase di redazione deldefinitivo del 2011, sia nel recente aggiornamento. Tale recente aggiornamento è stato sviluppato da ricercatorinon 'a titolo personale' ma in attuazione di un accordo scientifico tra l', il Dipartimento Scienze della Terra dell'Università la Sapienza di Roma e il contraente generale", e le "attività hanno riguardato la ulteriore definizione nel dettaglio del quadro geosismotettonico" anche "mediante rilievi in sito, prospezioni geosismiche, sondaggi geognostici".