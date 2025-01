Agi.it - Non far lavorare la moglie è reato di "maltrattamenti"

AGI - L'aveva spronata a nonper dedicarsi ai figli salvo poi "utilizzarla a pieno regime come contabile nell'azienda di famiglia per un lungo periodo senza versarle lo stipendio e nemmeno gli utili". Ne controllava gli spostamenti con una telecamera e quando, finalmente, lei aveva trovato un'occupazione nel turismo "affrancandosi dai divieti", non le aveva consentito di svolgerla "chiamandola incessantemente e intimandole di tornare a casa davanti a colleghi e clienti, umiliandola". La Cassazione ha confermato nei giorni scorsi una sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva condannato peril marito della donna e ha respinto la tesi della difesa secondo la quale nonsarebbe stato "frutto di una libera scelta di non svolgere alcuna attività per il desiderio di accudire i figli ed essere mantenuta dal marito".