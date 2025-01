Ilfattoquotidiano.it - Neonata Cosenza, Rosa Vespa aveva provato a prendere un altro bambino. Gli inquirenti: “Il marito è sembrato ignaro, valutiamo”

Prima dila piccola Sofia, con la scusa che doveva essere visitata dal medico, sembra che, la donna che ha rapito unanella casa di cura “Sacro Cuore di, abbia bussato alla porta di un’altra paziente chepartorito da poco chiedendo alla stessa se ildovesse fare il bagnetto. E ricevendo una risposta negativa. È quanto è stato spiegato oggi corso della conferenza stampa in questura per illustrare i dettagli del rapimento lampo consumato martedì sera nella città calabrese ai danni delladi appena un giorno, ritrovata dopo circa tre ore dalla polizia.Sofia, in sostanza, è stata “una vittima casuale” dal momento – ha spiegato il capo della squadra mobile Gabriele Presti – che “nessun contatto” è emerso “tra la famiglia della piccola e i coniugi”, originaria di Castrolibero, e il senegalese Aqua Moses, sottoposti a fermo.