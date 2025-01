Quotidiano.net - Mariann Budde: la vescovo che sfida Trump su diritti gay e immigrazione

, la donnache hato dal pulpito Donaldper le sue politiche anti gay e anti immigrati, è una delle voci più influenti della Chiesa episcopale americana, nota per il suo impegno verso la giustizia sociale e iumani.aveva già criticatoquando, durante le proteste del movimento Black Lives Matter per la morte dell'afroamericano George Floyd nell'estate 2020, l'allora presidente aveva usato la storica chiesa episcopale di St. John a Washington come sfondo per una foto con una bibbia in mano: la vescova aveva criticato pubblicamente l'evento, dichiarando cheaveva sfruttato il luogo sacro per fini politici senza consultare la diocesi. Nata nel 1959 e cresciuta in Minnesota,ha un master in teologia del Virginia Theological Seminary e un dottorato della University of San Francisco.