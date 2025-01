Le formazioni confermate per il Villa che punta agli ottavi di Champions League

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-21 18:42:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:L’Astonsi reca a Monaco per assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta della.Aldi Unai Emery basta un pareggio allo Stade Louis II per assicurarsi almeno un piazzamento tra i primi 24 in classifica, mentre una vittoria rafforzerebbe le loro speranze di un posto tra i primi otto dato che attualmente si trovano al quinto posto dopo un impressionante ritorno nella massima serie europea. concorrenza.La squadra delle Midlands ha vinto quattro partite, pareggiata una e perso una delle partite finora affrontando una squadra del Monaco che attualmente si trova al 16° posto.Controlla di seguito tutte le notiziesulla squadra per lo scontro delle 17:45 a Monte Carlo.