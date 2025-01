Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga un countdown sul sito annuncia l’arrivo (imminente) del nuovo album?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: continua la marcia di avvicinamento alche arriverà a cinque anni di distanza da Chromatica ed anticipato negli scorsi mesi dai singoli Die With A Smile (con Bruno Mars), che ha raggiunto la vetta di Billboard Hot 200 e Disease pubblicato lo scorso ottobre.Lo scorso luglio l’artista aveva confermato i rumours intorno aldell’ndo di essere al lavoro in studio, per poire in un’intervista degli ultimissimi mesi che Die With A Smile sarebbe stata inclusa nella tracklist e che avrà una “parte rilevante nel disco”. Sul settimo lavoro in studioha aggiunto che “sarà pieno di amore per la musica” ed abbraccerà diversi generi e stili: “Salta da un genere all’altro e finirà con amore..È la risposta a tutto il caos della mia vita: trovare la pace con l’amore.