La Consulta resta in mano a un ultras dell'Ue

«La bussola è la Costituzione e l’Europa è la stella polare»: hanno il gusto stantio della retorica europeista le dichiarazioni del nuovo presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, eletto ieri all’unanimità come successore di Augusto Barbera. Amoroso, 76 anni, originario di Mercato San Severino in provincia di Salerno, giudice costituzionale eletto dalla Corte di cassazione il 26 ottobre 2017, è stato vice presidente delladal 12 dicembre 2023. Il nuovo presidente dellacome primo atto ha nominato vicepresidenti i giudici Francesco Viganò e Luca Antonini. Dopo l’elezione, Amoroso ha incontrato i giornalisti per una conferenza stampa: «Il mio impegno sarà assoluto, con disciplina e onore come richiede l’articolo 54 della Costituzione», ha detto Amoroso, che ha ringraziato i colleghi per «la benevolenza e la fiducia al di là dei miei meriti.