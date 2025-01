Ilrestodelcarlino.it - La beffa per una sfollata: "Pago l’affitto e il mutuo, adesso sono disperata"

Entra nella casa acquistata da poco nel maggio 2016 e, appena cinque mesi dopo, con le scosse di ottobre, è costretta a lasciarla. E questo è solo l’inizio dell’odissea di una 67enne che preferisce rimanere anonima, ma vuole raccontare la propria storia per cercare di trovare una soluzione. Questi i fatti. La donna, prima del sisma, compra la casa di famiglia a Caldarola, liquidando i parenti e pagando il. Poi purtroppo, nel 2016, arriva il terremoto e la casa risulta inagibile. Lavorando a Macerata, si trasferisce in città fronteggiando le spese delcon il Cas, il contributo di autonoma sistemazione. Ma nel 2022, all’improvviso, muore il tecnico che le segue la pratica di ricostruzione. "Prima di trovarne un altro ho impiegato tanto tempo, circa un anno – racconta –, non ho potuto riprendere subito le carte in ufficio, c’erano di mezzo le eredità con le relative procedure.