Jasmin Coratti | Mi ispiro a mio fratello ho imparato anche dai suoi errori Le Olimpiadi a Livigno…

è al quarto posto in classifica generale nella Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard alpino, occupando la medesima posizionenella graduatoria di gigante parallelo, specialità olimpica. L’azzurra, vittoriosa a Carezza e terza a Cortina d’Ampezzo, sempre nel PGS, ha parlato in un’intervista esclusiva ad OA Sport dei propri obiettivi stagionali ed ha tracciato il percorso verso Milano Cortina 2026.Come ti sei avvicinata allo snowboard? Tuoè stato determinante nella scelta di cimentarti in questo sport?“Quando avevo 5 anni i miei genitori mi hanno messa sugli sci, ma già dopo una giornata ho detto che non mi piaceva e che volevo provare lo snowboard. Mioha sicuramente avuto un ruolo importante nella mia decisione,perché me lo ricordo già da sempre sulla tavola a gareggiare“.