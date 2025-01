Oasport.it - Jannik Sinner in modalità ‘seconda settimana’. Alzata a dismisura l’asticella del gioco

spazza via i dubbi. E anche Alex de Minaur: il numero 1 al mondo è di nuovo tra i migliori quattro dell’Australian Open, lasciando pochissimo spazio all’idolo di casa nei quarti di finale del primo Slam stagionale. Per lui è la quinta semifinale in un Major, in Italia soltanto Nicola Pietrangeli come lui; ormai il ragazzo di Sesto Pusteria ha imparato l’arte della gestione e di alzare i giri del motore quando la posta insi alza.Siamo chiari, con il ‘Demon’ forse non ce n’è nemmeno bisogno. Non per incapacità dell’australiano, parliamo di un top 10 conclamato, tra i migliori giocatori al mondo. Ma semplicemente al momento non ha armi funzionanti contro: poco motore per contrastare la potenza die colpi che mettono sempre in ritmo l’azzurro, che, manco troppo casualmente, ha perso soltanto un set con l’australiano in dieci incontri.