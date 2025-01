Ilgiorno.it - Il braccio destro è un robot. Con Hugo Ras in sala operatoria interventi più rapidi e sicuri

Leggi su Ilgiorno.it

La tecnologia diventa sempre più importante anche in. Come dimostra il recente acquisto effettuato dal Policlinico San Marco di Zingonia: un, chiamatoRas (ic assisted surgery) utilizzato per la chirurgia assistita. La struttura, che fa parte del Gruppo San Donato, è il primo ospedale bergamasco a dotarsi di questa strumentazione, tra le più avanzate attualmente disponibili: sarà utilizzata perdi chirurgia generale, oncologica, bariatrica e perurologici. Nelle scorse settimane sono state effettuate con successo le prime operazioni, tra cui il trattamento di un’ernia inguinale. Il nuovo sistemaico è costituito da tre strumentazioni principali: i bracciici modulari e flessibili che intervengono sul campo operatorio guidati dal chirurgo attraverso una consolle e un potente sistema di magnificazione delle immagini operatorie in 3D (ingrandite fino a 10 volte) che garantisce altissime performance di precisione.