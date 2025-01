Ilgiorno.it - Entro il 2026 saranno installati 110 wc pubblici

Leggi su Ilgiorno.it

la fine delin città ci110 bagni igienicigratuiti, di 49 sostituiranno quelli già presenti, in tuttifasciatoi per bambini e uno su due sarà dotato di defibrillatore. I primiposati dal prossimo marzo nel Municipio 4, in sostituzione di quelli presenti in via Cadibona, largo Marinai d’Italia, via Maspero, via Toscolano e via Salomone, per poi proseguire nei prossimi mesi negli altri municipi. Il punto del programma è stato fatto nel corso della commissione comunale alla quale ha partecipato l’assessore Gaia Romani (nella foto). Le nuove strutturegratuite e aperte 24 ore su 24 ad eccezione di quelle all’interno di parchi che hanno orari di apertura e chiusura e avranno un sistema di chiusura delle porte a tempo. La prima fase porterà alla sostituzione di 27 bagniche, per la posizione o per la presenza di esistenti collegamenti con la rete fognaria, idrica o elettrica, non prevedono i pareri della Commissione paesaggio o della Soprintendenza.