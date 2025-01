Ilgiorno.it - Ecocompattatore, chi ricicla vince

Chi, risparmia e. A Ballabio arriva il mangia-plastica per raccogliere ere le bottiglie e i contenitori di plastica. E chi ne raccoglierà e ne riciclerà di più otterrà sconti sugli acquisti. Il migliore inoltrerà un pernottamento gratuito in vacanza per 7 notti per 2 adulti e due bambini. Ogni anno in Italia si consumano 9 miliardi di bottiglie di plastica. Ogni singola bottiglia impiega 450 anni per degradarsi. Per conre anche i cittadini più ostinati are la plastica, nel paese dalla porte della Valsassina arriva un eco-compattatore. "Vogliamo diffondere sempre più l’uso dell’eco-compattatore che permette una migliore raccolta differenziata e con più facilità di recupero della materia – piega Tino Cereda, assessore all’Ambiente – Il messaggio fondamentale è che dalla raccolta differenziata si può guadagnare non solo da un punto di vista ambientale ma anche economico.