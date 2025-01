Ilrestodelcarlino.it - Droga, altro maxi sequestro. Bloccato e arrestato con 15 chili di hashish

Undida parte della polizia. Aveva 15diin auto e, dal centro abitato di Pesaro, stava per varcare il casello autostradale di Pesaro. Non è riuscito a oltrepassare la porta d’accesso dell’A14 perché gli agenti della squadra volante della polizia lo hanno intercettato e. E’ quanto accaduto ieri, intorno alle 13. A finire in manette è stato un cittadino straniero di mezza età di cui non si conoscono, al momento, altri dettagli. In poco più di una settimana è il secondo"eccellente", lunedì della scorsa settimana, infatti, la polizia stradale di Fano ha sequestrato 3e 300 grammi di cocaina ad 20enne albanese, un giovanissimo corriere dellache stava percorrendo il tratto autostradale di Pesaro. Anche il carico ditrasportato dal corriere intercettato eieri dagli agenti della volante è ingente e ha un valore economico molto elevato.