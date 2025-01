Lanazione.it - Cristian morto a 20 anni, portato via da un male incurabile in soli due mesi

Montemurlo (Prato), 22 gennaio 2025 – Una vita stroncata troppo, troppo presto. Aveva solo 20Bujor. La malattia se l’èvia in due. Una tragedia che ha colpito la comunità di Montemurlo, dove il giovane viveva dal 2016. Nato in Romania,era arrivato in provincia di Prato in quell’anno insieme alla famiglia, i genitori e due fratelli. Aveva frequentato la scuola media Salvemini–La Pira. A giugno scorso aveva conseguito la maturità in informatica e telecomunicazioni all'Itts Silvano Fedi- Enrico Fermi di Pistoia e ora stava cercando lavoro. Insomma, stava conducendo una vita nor, come quella di tanti suoi coetanei e i problemi da affrontare sembravano tipici della sua età. Poi però è arrivata la malattia: improvvisa, violenta, spietata. Un dolore che nessuna famiglia dovrebbe affrontare.