CM Punk attacca i fan per l'uso errato dei termini nel wrestling:"Non sanno nemmeno cosa significhino"

CMnon ha mai avuto paura di dire ciò che pensa, e questa volta ha preso di mira i fan che usanodisenza saperesignificano. Parlando con Peter Rosenberg,ha espresso la sua frustrazione per le critiche ricevute riguardo aldella morte di Paul Bearer nella sua rivalità con The Undertaker. Ha sottolineato come fan e giornalisti spesso utilizzino in modo impropriocome “heat” e “cheap heat”.“Non capisco, nessuno sa nulla. Parlano a caso,” ha dichiarato. “Ma è una conversazione interessante, certo. Però, è davvero ‘cheap’? È davvero ‘cheap heat’? La gente dice che è una delle forme di ‘heat’ più autentiche, ma non ne ha idea. E questo è il mio problema più grande con i cosiddetti fan e simili: usanoche leggono su internet da persone come Meltzer, ma li usano fuori contesto.