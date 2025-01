Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 22 gennaio 2025 su Rai 3

Leggi su Tpi.it

Chi?, ledel 22su Rai 3Questa sera – mercoledì 22– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Katia Palagi si è suicidata dopo essere stata truffata on line. Il programma cerca di fare luce sul caso partendo dal suo cellulare, dai numeri che Katia chiamava e che la chiamavano in continuazione per chiederle altri soldi. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per truffa e istigazione al suicidio.Continua anche il misteromorte di Pierina Paganelli: per ora c’è un unico indagato, Louis Dassilva, e la Cassazione deciderà se deve rimanere in carcere o no. Ma è davvero lui l’uomo che si vede passare davanti alla farmacia a poca distanza da dove abitavano sia lui che Pierina? I telespettatori propongono nuove ipotesi.