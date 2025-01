Lapresse.it - Australian Open 2025, Sinner-De Minaur 5-3: la diretta

Leggi su Lapresse.it

Aglioggi mercoledì 22 gennaio Jannikva a caccia di un posto in semifinale. E’ in corso la sfida tra l’azzurro numero del mondo e Alex Deai quarti di finale., vincitore della passata edizione del primo Slam stagionale, dopo la vittoria con Rune cerca un posto in semifinale contro l’o n.8 del seeding. Tutti a favore dell’azzurro i precedenti scontri diretti. Inizio promettente per, che sembra essersi completamente ristabilito dopo il lieve malore accusato nel precedente incontro. Di seguito il live del match.avanti di un break nel primo setInizio equilibrato tra l’azzurro e l’o fino al quarto game in cuisi è procurato la prima palla break scendendo a rete e costringendo Deall’errore sul passante.