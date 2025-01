Lapresse.it - Attacco con coltello a Aschaffenburg: tutti i precedenti in Germania

L’conche ha causato 2 morti, tra cui un bambino di due anni, e almeno due feriti gravi a, in Baviera, è solo l’ultimo delle terribili aggressioni con arma da taglio che stanno sconvolgendo lae che sono in netto aumento negli ultimi anni.I datiNel 2023 l’Ufficio federale di polizia criminale ha registrato 8.951 attacchi connell’ambito delle lesioni personali gravi e pericolose (l’anno precedente 8.160 casi) e 4.893 casi nell’ambito delle rapine (l’anno precedente 4.195). A Berlino, nel 2023, la polizia ha registrato complessivamente 3.482 casi in cui è stato utilizzato ilcome mezzo di reato, 165 in più rispetto all’anno precedente.a Solingen La sera del 23 agosto 2024, in occasione delle celebrazioni per il 650esimo anniversario della città di Solingen, nel Nord-Reno Vestfalia, un uomo ha aggredito i passanti con un