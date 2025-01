Puntomagazine.it - Arrestato un uomo accusato di terrorismo internazionale: operazione della Polizia di Stato a Napoli

Il giovane,di adesione all’ISIS, progettava attacchi contro la comunità ebraica di. Perquisizioni in corso.Nelle prime oremattinata di oggi, a conclusione di un’articolata attività investigativa coordinata dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale di– Gruppo di Lavoro Anti, svolta nell’ambito delle attività di prevenzione ed il contrasto deldi matrice islamica, ladiha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazionemisura cautelarecustodia in carcere emessa dal G.I.P. dinei confronti di un giovane cittadino marocchino residente in provincia di.Il reato conteè quello di cui all’art. 270 bis C.P (associazione con finalità diancheo di eversione dell’ordine democratico).