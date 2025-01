Inter-news.it - Ambrosini: «Champions League, format ha aiutato alcuni club. Penso questo»

Massimosi è espresso sul nuovodella, indicando come ciò abbia portato a situazioni di vantaggio per alcune squadre medie.IL RAGIONAMENTO – Massimosi è così pronunciato a Radio TV Serie A sugli esiti del nuovodella: «C’è una situazione di equilibrio, data soprattutto dal fatto che alcune squadre abbiano overpero e altre underpero. Ciò ha contribuito al fatto che tutte le compagini, anche le big, debbano essere concentrate al massimo anche nelle ultime partite. Vi è da dire, comunque, che il calendario havarie squadre medie, incasi trovatesi ad affrontare compagini minori e, dunque, proiettate a superare i 10 punti grazie ai sorteggi». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «ha