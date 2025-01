Lapresse.it - Scholz attacca Musk: “Saluto romano è inaccettabile sostegno a estrema destra”

Il cancelliere tedesco, Olaf, nel suo intervento al World Economic Forum a Davos, è intervenuto sul presunto ‘’ di Elonndo duramente il magnate sudafricano. “Per quanto riguarda la questione di Elon, ho già ho avuto modo di commentare in passato perché ha parlato molto di Europa“, ha dettoche ha poi aggiunto: “Ripeto quanto ho già detto: abbiamo la libertà di parola in Europa e in Germania, ognuno può dire quello che vuole. Anche se è un miliardario. Quello che non accettiamo è se queste opinioni vanno adi posizioni dell’”. Il messaggio a Trump: “America First va bene ma serve cooperazione”Il cancelliere ha poi parlato di Donald Trump, all’indomani del suo insediamento e soprattutto del suo discorso che ha creato non poco allarme non solo in Europa.