Lanazione.it - Sapore di Mare, il film-cult dei Vanzina diventa un musical e debutta a Montecatini

Leggi su Lanazione.it

Terme (Pistoia), 21 gennaio 2025 – Amanti del momento nostalgia, esultate: uno deidegli anni Ottanta – amatissimo dappertutto, ma specialmente nella Toscana in cui è ambientato –un. Non c’è da stupirsi:di, la pellicola del 1983 diretta da Carloe scritta insieme al fratello Enrico,une debutterà proprio in Toscana, il primo febbraio aTerme. Non c’è da sorprendersi: nella musica è come una imbastitura che sorregge le varie scene, le canzoni di Mina, Patty Pravo, Rita Pavone, Caterina Caselli, Edoardo Vianello e ovviamente Gino Paoli sono una vera spina dorsale cinematografica. Enricodurante il photocall deldi” al Teatro degli Arcimboldi a Milano, 21 gennaio 2025.