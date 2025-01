Ilgiorno.it - Rogo notturno nell’hotel. Forse colpa di una sigaretta

VIGEVANO (Pavia)Potrebbe essere stata unarimasta accesa la causa dell’incendio che, intorno alle 2.30 della notte tra sabato e domenica si è sviluppato all’interno dell’Hotel Ducale di via Trivulzio. I vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore per mettere in sicurezza la struttura dalla quale, a scopo precauzionale, sono stati fatti evacuare una ventina di ospiti. In realtà il problema maggiore è stato il fumo che si è rapidamente diffuso in tutti gli ambienti facendo temere che l’incendio fosse decisamente più esteso. Quattro persone, tra quelle ospitate nella struttura che è gestita da un imprenditore di origine cinese, tre uomini di 27, 35 e 44 anni e una donna di 45 anni, sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino dalle ambulanze della Croce Rossa e della Croce Azzurra, per avere inalato del fumo.