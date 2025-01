Anteprima24.it - Punti digitali per facilitare l’accesso ai servizi

Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno 347 in tutta la Campania iattraverso i quali i facilitatori selezionati da Ifel forniranno informazioni su tutti iofferti ai cittadini. Il programma, finanziato dall’Unione Europea, prevede di aiutare lazzazione di circa 274 mila cittadini, avvicinandoli instrategici, dalle Poste, alle scuole, non tralasciando le aree più interne. L’ iniziativa è stata presentata questa mattina presso la sede di via Nizza dell’Asl che è uno deiinvestiti dalla rivoluzione digitale che, come ha sottolineato il direttore generale Sosto, per l’Asl sarà una vera e propria svolta. Il programma deiè partito soltanto da un mese: al momento sono 30 i facilitatori formati ed è ancora aperta la manifestazione di interesse per le strutture che vorranno avvalersi della possibilità di avere al loro interno dei facilitatori in grado di spiegare e ad avvicinare i cittadini ai processi