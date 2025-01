Ilrestodelcarlino.it - Polizia in Appennino, bilancio 2024: "Oltre 1.600 richieste d’intervento"

dellaLocale dell’Unione Comuni dell’Reggiano ieri mattina a Cervarezza in occasione della festa del patrono della, San Sebastiano. Alla cerimonia civile e religiosa, hanno partecipato gli agenti della dellaLocale e sindaci dei Comuni dell’Unione. Il dottor Flaminio Reggiani, comandante del servizio che conta ad oggi 14 operatori per i 7 Comuni dell’Unione, ha illustrato l’attività svolta durante il: molteplici i controlli e le attività svolte in montagna sul fronte della sicurezza urbana e stradale. In particolare sono stati 6.867 i veicoli controllati,8.000 le persone sottoposte ad accertamenti e controlli con 1.671e segnalazioni ricevute dalla Centrale Operativa. Per quanto concerne l’attività distradale sono stati 94 gli incidenti rilevati di cui un sinistro mortale e 29 con feriti, 216 i conducenti sottoposti ad accertamenti sull’assunzione di alcool, 43 accertamenti in assunzione di stupefacenti, 40 patenti ritirate e 34 veicoli sottoposti a fermo/sequestro.