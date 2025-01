Dilei.it - Perchè devi dire addio alla carb fobia nel 2025

Ci aspettavamo che lache ci si era appiccicata addosso negli anni passati in modo lento, subdolo e ossessivo, a un certo punto ci avrebbe lasciati. E invece no. Il 2024 è stato l’anno delle diete chetogeniche, del recupero (davvero?) della dieta Dukan e di tutti quei regimi alimentari basati su un principio piuttosto semplice: se non mangioidrati, né zuccheri, perdi peso. E sebbene sia un metodo matematicamente efficace per perdere peso, forse non era quello giusto per noi che ci siamo ritrovati a costruire un rapporto pericolosamente complesso con ioidrati identificandoli come la causa principale di tutte le nostre sciagure, come i responsabili di quei jeans che non si chiudono, di quei chili che non scendono sulla bilancia e di quella innegabile voglia di consumarli.