Paura durante il temporale per un pino caduto rovinosamente sull’Appia

Unsi è abbattuto in un piazzale privatouna forte tempesta a Terracina. Nessun ferito, ma l’evento accende i riflettori sui rischi legati agli alberi in contesto urbano.L’episodioNella serata di domenica 19 gennaio, un violentoha colpito Terracina, causando la caduta di unlungo l’Appia. L’albero è crollato su un piazzale privato, senza causare danni o feriti, ma ha suscitato preoccupazione tra i residenti. La zona è stata prontamente messa in sicurezza, mentre il Comune ha avviato una riflessione sulle strategie di gestione del verde urbano.La posizione dell’amministrazione comunaleL’assessore Maurizio Casabona ha commentato l’incidente sottolineando la necessità di interventi mirati. “Questo episodio evidenzia i pericoli associati alla presenza di alberi non adatti al contesto cittadino, soprattutto in un periodo di eventi climatici estremi,” ha affermato.