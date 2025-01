Mistermovie.it - Mister Movie | Henry Danger 2: verrà mai realizzato un sequel?

Cinque anni dopo la conclusione della serie originale, Jace Norman è tornato nel ruolo di Kidper il film di: The, un successo su Paramount+ che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e alimentato le speranze di un possibile2: Il ritorno di Jace Norman e le speranze per unLa serie di Nickelodeon, che ha debuttato nel 2014, ha conquistato il pubblico raccontando le avventure diHart, alias Kid, spalla del supereroe Captain Man, fino alla sua evoluzione in un eroe a tutti gli effetti.Il recente film si è avvalso del popolare espediente narrativo del multiverso, già esplorato da altri franchise come Rick & Morty. In questa avventura, Kidsi ritrova intrappolato in realtà alternative e deve trovare il modo di tornare a Dystopia, aggiungendo un tocco di complessità e azione che ha entusiasmato gli spettatori.