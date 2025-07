Jannik Sinner torna in campo a sorpresa! Il depistaggio e l’allenamento top-secret

Jannik Sinner sorprende tutti rientrando in campo in modo misterioso, lontano da occhi indiscreti e sotto un velo di segretezza totale. Le sue condizioni dopo la caduta e il colpo al gomito sono ancora un punto interrogativo, ma l'attenzione è tutta rivolta ai quarti di finale di Wimbledon contro Ben Shelton. La sua presenza sul campo potrebbe cambiare le sorti del torneo: l’attesa si fa febbrile per scoprire se tornerà a stupire...

Lontano da occhi indiscreti. Tanto interesse c’è su quello che farĂ Jannik Sinner, in vista dei quarti di finale a Wimbledon contro l’americano Ben Shelton. La caduta di ieri nella partita contro Grigor Dimitrov e il colpo al gomito hanno destato non poca preoccupazione e oggi sono stati effettuati gli accertamenti del caso per capire la condizione del n.1 del mondo. “Sopravvissuto” a un match dall’esito incredibile contro Dimitrov, costretto al ritiro per un possibile strappo al pettorale quando era avanti due set a zero, ci si chiede se l’azzurro sarĂ nella forma di affrontare un avversario temibile come il mancino americano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner torna in campo a sorpresa! Il depistaggio e l’allenamento top-secret

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - torna - campo

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

DIRETTA LIVE - Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida lo spagnolo Pedro Martinez per un posto agli ottavi di finale del terzo Slam dell'anno. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match Vai su Facebook

Jannik Sinner ha cancellato l'allenamento previsto per le 16 londinesi (le 17 ora italiana) Vai su X

Sinner in campo oggi a Wimbledon, ma prima i gesti immancabili: il rituale che accompagna ogni suo match; Sinner-Martinez a Wimbledon 6-1 6-3, 6-1: Jannik agli ottavi, affronterĂ Dimitrov; Sinner in campo per il terzo turno: il numero 1 al mondo affronta lo spagnolo Martinez. Tantissime le teste di serie giĂ saltate in un pazzo Wimbledon.

Sinner-Shelton il 9 luglio a Wimbledon 2025: orario, precedenti e dove vederla - Dopo lo scampato pericolo contro Grigor Dimitrov, l'azzurro numero 1 del ranking Atp ... Riporta msn.com

Italiani in campo lunedì 7 luglio: Sinner, Sonego e Cobolli per un posto ai quarti. A che ora e dove vederli - Wimbledon | Jannik parte con il favore dei pronostici contro Dimitrov, mentre Lorenzo cerca l'impresa contro Shelton. Si legge su ubitennis.com