Dumfries ancora una novità sulla clausola | i tifosi dell’Inter tornano a tremare

Dumfries torna sotto i riflettori: nuove voci scuotono i tifosi dell’Inter, che tornano a tremare per la clausola rescissoria dell’esterno olandese. Mentre il mercato si infiamma, l’incertezza sul futuro del giocatore si fa più intensa, alimentando speranze e timori tra i supporter nerazzurri. Cosa riserverà il destino di Dumfries? Resta da vedere se questa novità potrebbe cambiare le carte in tavola e influenzare le prossime mosse di mercato.

Spuntano ancora novità sulla clausola rescissoria dell'esterno olandese: perché i tifosi nerazzurri tornano a tremare per le notizie di mercato. Il futuro di Denzel Dumfries non è affatto sicuro. L'esterno olandese ha firmato un contratto che prevedeva l'inserimento di una clausola rescissoria. Solo in questo modo il giocatore si è convinto a rimanere nell'Inter, dopo che l'estate scorsa si erano inseguite numerose voci legate a un possibile addio. Una cessione che torna di moda anche quest'anno, ma con mood completamente diversi.

