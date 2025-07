Spazio e industria il direttore generale dell’Esa visita la nuova Space smart factory di Roma

Il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea, Josef Aschbacher, ha recentemente visitato la nuova Space Smart Factory di Roma, simbolo dell’innovazione e del progresso tecnologico europeo nel settore spaziale. Questo impianto all’avanguardia, che sarà inaugurato dopo l’estate, rappresenta un passo decisivo verso una strategia industriale più forte e competitiva. Un vero e proprio baluardo di eccellenza che avrà un impatto duraturo sul futuro dello spazio europeo.

Il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea, Josef Aschbacher, ha visitato in anteprima la nuova Space smart factory di Thales Alenia Space a Roma. L’impianto, in via di completamento, sarà inaugurato dopo l’estate e costituirà un altro tassello fondamentale per il futuro della strategia industriale europea per lo spazio. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), è parte integrante del perimetro tecnologico del gruppo Leonardo. Mentre l’industria spaziale diventa sempre più strategica, la visita, che ha visto anche la partecipazione del presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Teodoro Valente, e dei principali vertici Esa, tra cui i direttori Simonetta Cheli, Geraldine Naja e Laurent Jaffart, restituisce ulteriormente la centralità che l’Italia ricopre per le ambizioni spaziali del Vecchio continente. 🔗 Leggi su Formiche.net