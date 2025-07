Piantedosi respinto in Libia | cosa è successo e i retroscena L’ironia delle opposizioni

In un episodio che ha suscitato attenzione e polemiche, il ministro Piantedosi e la delegazione europea sono stati respinti al loro arrivo a Bengasi, Libia. Un episodio che mette in luce le tensioni diplomatiche e le complessit√† della gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo. Ma cosa si cela davvero dietro questa decisione? Scopriamo i retroscena e l'ironia delle opposizioni in un contesto internazionale sempre pi√Ļ intricante.

Roma, 8 luglio 2025 ‚ÄstIl capo del Viminale Matteo Piantedosi e una delegazione di ministri europei sono stati respinti dal governo dell'est della Libia al loro arrivo a Bengasi. Del ‚Äėteam Europe‚Äô¬†facevano parte anche il commissario Ue alle Migrazioni Magnus Brunner e i ministri degli Interni di Grecia e Malta. La delegazione era arrivata in aereo da Tripoli, dove aveva incontrato i rappresentanti del governo di unit√† nazionale, sostenuto dall'Onu e presieduto dal premier ad interim Dbeibah, mentre il governo parallelo di Bengasi fa invece riferimento al generale Haftar. Nella nota delle autorit√† dell'est si parla di ‚Äúmancato rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno dei diplomatici stranieri stabilite dal governo libico‚ÄĚ che ha portato a una "violazione flagrante delle norme diplomatiche e disprezzo della sovranit√† nazionale libica". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Piantedosi respinto in Libia: cosa √® successo e i retroscena. L‚Äôironia delle opposizioni

