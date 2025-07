Tragica fuga dopo una rapina | 30enne trovato morto in un canale fermato complice 17enne

Una tragica fuga si trasforma in tragedia: un giovane di 30 anni viene trovato senza vita in un canale, dopo una rapina finita male, mentre la polizia arresta il 17enne sospettato. La vicenda scuote la comunità e pone nuovi interrogativi sulla spirale di violenza che coinvolge i più giovani. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Il 17enne fermato questa mattina e portato in un CPA in attesa di convalida. Il presunto complice della rapina trovato morto in un canale fluviale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rapina - trovato - morto - canale

Feroce rapina in centro per strappargli due catenine d'oro, accoltellato e trovato sanguinante: due giovani arrestati - Un'aggressione violenta ha scosso il centro di Forlì, dove un uomo è stato accoltellato per rapina. I due giovani arrestati non solo hanno messo in guardia la comunità , ma hanno anche riportato l'attenzione su un fenomeno crescente: la criminalità urbana.

Giallo a Giugliano, Antonio Esposito, 30 anni, evaso da quattro giorni, è stato trovato morto in un canale a Lago Patria ? Vai su Facebook

Tragica fuga dopo una rapina: 30enne trovato morto in un canale, fermato complice 17enne; Varcaturo, rapinatore trovato morto in un canale: arrestato complice 17enne; Giugliano, trovato un cadavere in un canale tra Lago Patria e Varcaturo: potrebbe essere Antonio Esposito.

Arrestato il complice dell’uomo morto in un canale a Varcaturo: è un 17enne - VARCATURO – I carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, a carico di ... Da cronacaflegrea.it

Antonio Esposito scomparso, il giallo del cadavere nel canale e i sospetti sulla rapina finita male - Potrebbe essere del 30enne, padre di tre figli, il corpo ritrovato oggi tra Lago Patria e Varcaturo, a Giugliano. Scrive quotidiano.net