Napoli 30enne evade dai domiciliari per una rapina | sprofonda in un canale e muore

Una drammatica vicenda scuote Napoli: un 30enne evade dai domiciliari e, durante una rapina con un minorenne, sprofonda in un canale e perde la vita. La città si interroga su sicurezza e giustizia, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa tragica storia. Un episodio che solleva importanti riflessioni sul rischio e sulle conseguenze delle azioni impulsive.

Un 30enne evaso dai domiciliari ha eseguito una rapina insieme a un 17enne nel Napoletano, ma nella fuga è sprofondato lungo un canale fluviale ed è morto. Il 17enne è accusato sia di omissione di soccorso che di rapina aggravata e ricettazione. Il fermo del 17enne. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, a carico di un 17enne del posto, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, ricettazione e omissione di soccorso. La rapina. L’indagato, in concorso con un 30enne già sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe rapinato un distributore di carburanti a Giugliano in Campania, dandosi poi alla fuga nelle campagne circostanti attraverso un canale fluviale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, 30enne evade dai domiciliari per una rapina: sprofonda in un canale e muore

